Эл Яквинта объяснил, что нужно Махачеву, чтобы превзойти Хабиба Нурмагомедова

Бывший боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта поделился мнением о том, что нужно сделать Исламу Махачеву, чтобы превзойти Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас Хабиб опережает Ислама, но Махачев точно находится на пути к тому, чтобы его обойти. Ему нужен свой достойный соперник. У Хабиба был большой конкурент — Конор Макгрегор. Нурмагомедов выиграл титул и защитил его несколько раз. Наверное, Махачеву нужно громкое соперничество, которое позволит ему подняться, и несколько раз защитить титул. Но сейчас он на верном пути», — сказал Яквинта в интервью The Schmo.

Ислам Махачев в октябре прошлого года выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В феврале россиянин защитил титул, выиграв у Алекса Волкановски единогласным решением судей.