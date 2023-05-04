Ислам Махачев высказался о возможном реванше с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном реванше с австралийцем Алексом Волкановски.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски прошёл в рамках главного события турнира UFC 284 в феврале и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Если предложат — то я с радостью. Но у него назначен бой, хороший соперник, не стоит заглядывать ему за спину», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Ранее Ислам Махачев сообщал, что свой следующий поединок может провести в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Соперником бойца может стать победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра.