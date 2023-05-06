Альварес: Райдер из тех, кто хочет отдавать всё, чтобы выиграть всё

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался о британском боксёре Джоне Райдере, с которым проведёт бой в ночь с 6 на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика).

«Он хороший боец и левша, который наносит удары отовсюду. Так что будет немного сложно в первых раундах, потом у меня будет достаточно опыта, чтобы взять своё… Они [андердоги] опаснее, когда им нечего терять. Они хотят отдавать всё, чтобы выиграть всё. Но я сталкиваюсь с подобным уже давно, так что я знаю, что делать», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Бой Альвареса с Райдером пройдёт на арене «Estadio Akron» в присутствии 55 000 зрителей и станет главным событием большого боксёрского вечера.