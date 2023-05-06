Альварес – Райдер: прямой эфир боя начнётся примерно в 5:00 мск

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Завтра, 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.

В главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) проведёт защиту титулов против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO).

Альварес не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Райдер в ноябре завоевал временный титул WBO во втором среднем весе, досрочно остановив в четвёртом раунде непобеждённого до того момента соотечественника Зака Паркера.

Трансляцию турнира проведёт стриминговый сервис DAZN. Начало главного поединка – не ранее 5:00 мск.