Евлоев победил Лопеса на турнире UFC 288 единогласным решением судей

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева с бразильцем Диего Лопесом. Победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен со счётом 29:28, 29:28, 30:27.

Главным событием сегодняшнего турнира станет поединок между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Мовсар Евлоев свой последний бой провёл в июне прошлого года и одержал победу над Дэном Иге единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 17 побед в ММА и ни одного поражения.

Для Диего Лопеса данный поединок стал дебютным в UFC. Диего Лопес провёл 26 поединков в ММА, в которых одержал 20 побед и потерпел шесть поражений.