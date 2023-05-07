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Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил пояс UFC в легчайшем весе

7 мая в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг (23-3) проводил защиту против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо (16-3).

Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

Алджамейну Стерлингу 33 года. В последнем бою на UFC 280 в октябре американец техническим нокаутом во втором раунде победил экс-чемпиона и соотечественника Ти Джея Диллашоу.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил легенду промоушена Доминика Круза.