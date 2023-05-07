Беллью: Владимира Кличко кормили с ложечки, пока он не встретился с Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью раскритиковал оппозицию легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко, который, по его мнению, защищал чемпионские пояса против заведомо слабых соперников.

«Кличко на протяжении его карьеры кормили с ложечки и давали соперников, которые были меньше и хуже него и не обладали сопоставимой мощью.

Поэтому когда он столкнулся с таким парнем как Фьюри, который не уступал ему в размерах, силе, то покончил с психологическими играми и был одурачен в ринге», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу Up Front with Simon Jordan.

Ранее Боб Арум, сопромоутер Тайсона Фьюри, назвал главного претендента на поединок с британцем в середине года.