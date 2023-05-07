Дана Уайт подтвердил, что Белал Мухаммад сразится за титул UFC в следующем бою

Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах американского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Белала Мухаммада после его победы в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом, который состоялся сегодня, 7 мая, на турнире UFC 288, а также отметил выступление последнего.

«Меня всегда впечатлял Гилберт Бёрнс. Его поединок с Хамзатом Чимаевым получился невероятным, и то, что он сделал в Майами несколько недель назад [на турнире UFC 287], также было впечатляющим. И тот факт, что он захотел вернуться так быстро… Ничего, кроме уважения, к этому парню.

Подерётся ли Мухаммад за титул следующим? Да, без сомнений», – сказал Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 288.

Ранее в интервью Мухаммад назвал себя лучшим полусредневесом в мире.