Дана Уайт подтвердил, что Белал Мухаммад сразится за титул UFC в следующем бою
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Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах американского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Белала Мухаммада после его победы в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом, который состоялся сегодня, 7 мая, на турнире UFC 288, а также отметил выступление последнего.
«Меня всегда впечатлял Гилберт Бёрнс. Его поединок с Хамзатом Чимаевым получился невероятным, и то, что он сделал в Майами несколько недель назад [на турнире UFC 287], также было впечатляющим. И тот факт, что он захотел вернуться так быстро… Ничего, кроме уважения, к этому парню.
Подерётся ли Мухаммад за титул следующим? Да, без сомнений», – сказал Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 288.
Ранее в интервью Мухаммад назвал себя лучшим полусредневесом в мире.
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