Блогер Артём Тарасов бросил вызов Александру Емельяненко

Российский видеоблогер Артём Тарасов выразил желание провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Емельяненко пошёл по самому лёгкому пути, выбрав Ершова. Александр Емельяненко сбежал к Евгению Ершову. Саня, не бойся! Мы должны провести с тобой бой», — сказал Тарасов на видео.
Напомним, Артем Тарасов и Александр Емельяненко сошлись в клетке осенью 2021 года. Тогда победу одержал Емельяненко.
Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и проиграл раздельным решением судей другому блогеру Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику в сентябре 2022 года. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
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