Шарабутдин Атаев одержал досрочную победу в 1/8 финала ЧМ по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) завершился поединок 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, встретился с кенийцем Магангой Сабату. Поединок завершился досрочной победой представителя России во втором раунде.

«Мне кажется, сейчас нужно доработать в раздевалке, потому что нет одышки, не устал (улыбается). Я мог бы и в первом раунде закончить. Чуть-чуть остановился, чтобы немного продышаться, чтобы хоть два раунда было. Мне кажется, во втором раунде поспешил. Надо было чуть-чуть побоксировать.

Правильно ли решил судья? Здоровье – самое главное. Поэтому здоровья сопернику, как говорится. А мы идём дальше», – приводит слова Атаева пресс-служба Федерации бокса России.