Имам Хатаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Россиянин Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, оказался сильнее представителя Панамы Кристиана Пиналеса в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Напомним, также сегодня россиянин Игорь Свиридченков встретился с Байрамдуром Нурмухаммедовым из Туркменистана. Победу одержал представитель России.