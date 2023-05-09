Чимаев назвал бойцов, с которыми он готов подраться
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, с кем он готов провести следующий поединок.
«Я готов драться с кем угодно. Мне плевать с кем: Белал Мухаммад, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Роберт Уиттакер», — написал Чимаев.
Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом. Ожидается, что в обозримом будущем 29-летний боец перейдёт в средний вес и будет выступать на турнире UFC в Абу-Даби в октябре. Всего в MMA на счету шведа 12 побед и ни одного поражения.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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