Четыре бойца PFL провалили допинг-тестирование, среди них один россиянин

Четыре бойца смешанных единоборств, выступающих в американском промоушене PFL, сдали положительные допинг-тесты, сообщает MMA News.

По информации источника, среди проваливших допинг-тестирование есть российский тяжеловес Ризван Куниев. Кроме того, в список попали экс-претендент на титул чемпиона UFC и муж Яны Куницкой-Сантос Тиаго Сантос, Бруно Капелоцца и Кшиштоф Йотко.

В активе 31-летнего Ризвана Куниева 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 13 побед.

Тиаго Сантос провёл 36 поединков и потерпел в них 12 поражений.

У Бруно Капелоцци 15 побед при шести поражениях в ММА, у Кшиштофа Йотко — 24 победы и семь поражений.