Четыре бойца PFL провалили допинг-тестирование, среди них один россиянин
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Четыре бойца смешанных единоборств, выступающих в американском промоушене PFL, сдали положительные допинг-тесты, сообщает MMA News.
По информации источника, среди проваливших допинг-тестирование есть российский тяжеловес Ризван Куниев. Кроме того, в список попали экс-претендент на титул чемпиона UFC и муж Яны Куницкой-Сантос Тиаго Сантос, Бруно Капелоцца и Кшиштоф Йотко.
В активе 31-летнего Ризвана Куниева 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 13 побед.
Тиаго Сантос провёл 36 поединков и потерпел в них 12 поражений.
У Бруно Капелоцци 15 побед при шести поражениях в ММА, у Кшиштофа Йотко — 24 победы и семь поражений.
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