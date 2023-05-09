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Стерлинг намерен перейти в полулёгкий вес после победы над О’Мэлли

Стерлинг намерен перейти в полулёгкий вес после победы над О’Мэлли
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал о своих планах после победы над экс-обладателем чемпионского титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Планирую побить Шона О’Мэлли, а потом пойти за Алексом Волкановски. Так что да, я воспользуюсь планом Сехудо. Проведу ещё один бой и поднимусь в полулёгкий вес. Но всё зависит от боя с Шоном. Если я проиграю — постучим по дереву — тогда задержусь в этом дивизионе. В таком случае Мераб получит возможность пойти за титулом», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после боя с Сехудо.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Генри Сехудо на турнире UFC 288 раздельным решением судей и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

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