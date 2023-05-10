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«Я выбью из него всё дерьмо». Хилл высказался о поединке с Прохазкой

«Я выбью из него всё дерьмо». Хилл высказался о поединке с Прохазкой
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл дал комментарий по поводу возможного поединка с представителем Чехии Иржи Прохазкой.

«Не думаю, что поединок с Иржи обязательно будет войной. Мой уровень навыков значительно превосходит его уровень. Он очень хорошо развит физически, силён, у него хорошие данные от природы, но навыки и понимание боя на моём уровне – этого у него нет.

Просто я пересматривал его бои на днях, и он точно не такой. Мне не терпится встретиться с ним в клетке, чтобы он понял, каково это. Будет забавно. Я вышибу дерьмо из этого парня», — приводит слова Хилла MMAJunkie.

В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет как раз Джамал Хилл

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