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«Это неизбежно». Диаз — о трилогии с Макгрегором

«Это неизбежно». Диаз — о трилогии с Макгрегором
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Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я бы хотел получить третий бой с Конором Макгрегором. Я думаю, что это неизбежно, так что да, наверняка мы будем драться», — сказал Диаз на пресс-конференции, посвящённой бою с Джейком Полом.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке, состоявшемся в августе того же года, ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.

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