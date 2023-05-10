«Это неизбежно». Диаз — о трилогии с Макгрегором

Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я бы хотел получить третий бой с Конором Макгрегором. Я думаю, что это неизбежно, так что да, наверняка мы будем драться», — сказал Диаз на пресс-конференции, посвящённой бою с Джейком Полом.
Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке, состоявшемся в августе того же года, ирландец одержал победу единогласным решением судей.
Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.
- 10 мая 2023
-
12:54
-
12:45
-
11:56
-
11:41
-
11:26
-
10:20
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
01:21
-
00:55
-
00:35
-
00:15
- 9 мая 2023
-
23:32
-
23:20
-
22:39
-
22:22
-
21:30
-
21:18
-
20:58
-
20:19
-
19:52
-
19:08
-
19:00
-
18:21
-
17:48
-
17:38
-
16:52
-
16:31
-
16:24
-
15:40
-
15:21
-
14:37
-
14:17