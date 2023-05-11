Тренер Кравцов назвал разочарования сборной России на ЧМ-2023

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, рассказал о главных разочарованиях национальной команды на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

«В списке разочаровывающих результатов ЧМ-2023 назову Габила Мамедова и Павла Сосулина. Парни в целом хорошо отбоксировали, если говорить про сам бокс, но с точки зрения спортивного результата, конечно, мы все ожидали от них большего. Это огорчает», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.