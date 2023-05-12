Канадский журналист: Абдель-Азиз сказал, что свяжется с Кадыровым, если выйдет статья

Канадский журналист Карим Зидан, работающий в американских изданиях, рассказал, как однажды известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз угрожал ему из-за статьи про отношения экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердума и главы Чечни Рамзана Кадырова. Статья называлась «Сложные связи чемпиона UFC с Россией». По словам Зидана, Абдель-Азиз дал ему понять, что лучше не публиковать статью.

Вердум подписал соглашение с бойцовским клубом Кадырова «Ахмат», и по контракту часто посещал Чечню, проводя там в том числе тренировочные лагеря.

«Когда я об этом узнал, я был в России. Тогда я подумал про себя: ну что ж, я провёл столько времени в России, где люди регулярно рассказывают мне, какой страшный человек этот Рамзан Кадыров. Теперь он хочет иметь отношение к UFC. Вероятно, это то, о чём мне следует написать. В то время я не воспринял это слишком серьёзно. Я не думал, что эта история причинит мне боль или подвергнет опасности. В общем, я подумал, ладно, пришло время написать эту статью о Фабрисио Вердуме.

Однако вскоре после этого мне позвонил Али Абдель-Азиз и заявил, чтобы я не брался за статью или он свяжется с Кадыровым и сообщит ему, что я сделал. Я сказал, что не стану хоронить историю. На что он ответил: «Что ж, я не смогу помочь тебе с тем, что будет дальше». И повесил трубку. И именно в этот момент я понял, что, если я буду продолжать заниматься журналистикой, возможно, было бы лучше принять некоторые меры предосторожности. Несмотря на очевидные связи Али с Кадыровым, я решил проигнорировать его откровенные угрозы и продолжил сообщать о связях этого военачальника с UFC», — написал Зидан в своей колонке на Bloody Elbow.

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