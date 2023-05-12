Ковингтон заявил, что лично видел, как Масвидаль принимал стероиды

Американский боец UFC Колби Ковингтон рассказал, что видел, как его соотечественник Хорхе Масвидаль принимал запрещённый в ММА препарат.

«Могу вам сказать, что он уже не тот боец, каким был раньше. Он напал на меня, ударив сзади, потому что он трус. Уже тогда стало ясно, что с ним покончено. Его достоинство исчезло, его карьера разрушилась. Он и сам знал, что всё кончено, поэтому он делает дурацкие вещи.

Об этом можно было судить даже по его выправке. Он отдал все силы, когда дрался со мной. Могу сказать, что он определённо принимал какие-то стероиды. Раньше я наблюдал, как он вводил ЭПО себе в задницу, но он, безусловно, был под чем-то», — сказал Ковингтон на канале MMAFightingonSBN MMA в YouTube.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле: