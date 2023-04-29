Масвидаль не исключил, что может вернуться в ММА

Американский боец, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил, что не исключает своего возвращения в ММА в будущем.

«Я так люблю этот спорт. Как многие догадываются, я плакал несколько дней после того, как ушёл на пенсию. Настолько я люблю этот спорт. С тех пор как мне исполнилось 11 или 12 лет это всё, чем я занимался. С того момента я проводил одну или две тренировки каждый день. Никогда не буду исключать своего возвращения, потому что я без ума от смешанных единоборств. У меня осталось много прекрасных воспоминаний, и они со мной навсегда. Так что нет, я не могу категорично заявить, что никогда не вернусь. Сердце, душа, разум и тело хотят этого», — приводит слова Масвидаля ESPN.

В последнем поединке Масвидаль проиграл единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу и объявил о завершении карьеры.