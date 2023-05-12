Джейк Пол: уверен, бой с Диазом закончится за четыре раунда или меньше

Известный американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Слушайте, мне кажется, что Нейт будет хорош в течение нескольких раундов, но он просто не в состоянии сделать что-то, чтобы меня остановить. Я быстрее, сильнее, просто лучше. Диаз пойдёт вперёд, будет пытаться давить, и я разделаю его. Уверен, бой с Нейтом закончится за четыре раунда или даже меньше», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, бой между Джейком Полом и Нейтом Диазом по правилам профессионального бокса состоится 5 августа в Далласе (США).

Осенью прошлого года Нейт Диаз провёл бой с Тони Фергюсоном и объявил, что уходит из ММА. Однако не так давно Диаз заявил, что может вернуться в UFC.