«У страха глаза велики». Штырков отреагировал на победу в дебютном поединке по кикбоксингу

Именитый боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал успешный дебют в профессиональном кикбоксинге. Напомним, сегодня, 13 мая, на турнире RCC 15 россиянин победил судейским решением белоруса Петра Романкевича.

«У страха глаза велики, может, поэтому, не понимая самой сути ведения боя по кикбоксингу, я просто дрался. Мне давали ребята совет, которые понимали, против кого я выхожу. Мне один из лучших тренеров по кикбоксингу – Андрей Сергеевич Гредин – давал советы. Мое видение боя и его совет, они совпали. Мне нужно было делать драку, и я её сделал, потому что понимал, что уровень именно кикбоксинга классического у меня не на таком высоком уровне. И, если честно, я не дрался с такими высокими парнями.

Одна нога болит, которой я отбивал лоу-кик, вторая болит, потому что её отбили. В конце не казалось, что бьют по голове. Думал, когда ты переведёшь, что лучше на голову. Потому что голова ещё бы пару ударов выдержала, а нога не выдерживала. Вот эта специфика кикбоксинга плюс антропометрия, и я понимал, что он будет её мне отбивать. Но кикбоксёры и славятся своей комбинаторикой, они не бьют одиночные удары ногами, зачастую они их прикрывают руками. Тяжело среагировать на то и на другое, если нет этого в моторике и в голове. Поэтому от рук я ещё как-то защищался, а нога была вся у меня отбита.

На самом деле я настраивался на экстра-раунд изначально, потому что то судейство, которое ведётся по ММА и по кикбоксингу, нам не дают никаких домашних побед. Мне иногда кажется, что нас ещё судят жёстче, чем соперника. На самом деле после третьего раунда я понимал, что у меня из проблем только нога. Парни мне говорили, что он подзадышал, а я всё равно не могу оценить, потому что нет опыта. В ММА я бы видел, сдыхает он или нет. Здесь же стоит, но он реально подсдох, и то, что я поднасыпал побольше в область головы и корпуса, вот это и сыграло решающую роль. Я охренел, когда услышал про экстра-раунд, хорошо, что ментально был готов. И физически вы видите, что я дышу. По крайней мере, в кикбоксинге 4 по 3 в таком темпе, я думаю, что это достойно.

Я понимал, что он нокаутёр и у него есть колени, он прикормил мою ногу, чтобы перевести хай-киком на голову дальний, и вот на этом была фокусировка.

Это не просто кикбоксёр, это международник, и я сам международник по самбо, и, если бы он вышел по самбо, понятно, что какой был бы разброс. Я готов к любым вызовам, но это должно быть адекватно в рамках спортивного интереса. Это противостояние одно из самых жёстких для меня», – сказал Штырков после выступления.