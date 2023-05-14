Григорий Дрозд оценил выступление сборной России на чемпионате мира по боксу

Российский функционер Григорий Дрозд положительно отозвался о результатах российских спортсменов на чемпионате мира по боксу.

«Шесть человек в полуфиналах – это очень достойно. Учитывая, что приехало 109 стран. Это очень много. Все лучшие, все самые сильные. Если будет два золота, это будет отличный результат. Сейчас бокс развивается на всей планете. И в Индии, и в Монголии, и в Китае. От любой страны можно ждать сюрпризов. Конечно, если золота не будет, это будет печально, грустно. Но я верю в Муслима и Атаева очень сильно», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 14 мая, в заключительный день соревнований, два россиянина, Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, примут участие в борьбе за золото.