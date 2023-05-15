Глава тренерского совета сборной России назвал открытия и разочарования ЧМ-2023

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, высказался о россиянах, выступление которых его порадовало на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), а также о тех российских спортсменах, которые, по его мнению, могли бы добиться большего.

«Дмитрий Двали стал приятным открытием. Да, я видел его развитие, надёжный, психологически крепкий и мотивированный парень. Но его выход в полуфинал, где Двали ещё как минимум не проиграл, очень порадовал. Естественно, порадовал и Шарабутдин Атаев, завоевавший золотую медаль. В принципе, в глубине души мы ожидали от Атаева золота, ведь он побеждал всех топовых боксёров в своей категории. Но он сумел собраться психологически, это немаловажный фактор. Муслим Гаджимагомедов тоже выступил великолепно, хотя от него, конечно, все ждали только первого места. Приятно, кстати, что они оба выступают за нашу команду Premier Boxing Academy.

Разочарования? Эдмонд Худоян мог добиваться большего, чем бронзовая медаль, однако по его поражению в полуфинале вопросов к судьям нет. От Габила Мамедова тоже ждали серьёзных успехов. Таких соперников Габил должен проходить уверенно, он очень опытный боксёр. Остальные отбоксировали в силу своих возможностей», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.