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«Горилла против волка». Камару Усман готов провести бой с Хамзатом Чимаевым

«Горилла против волка». Камару Усман готов провести бой с Хамзатом Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман выразил готовность провести поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в социальных сетях.

«Давай уже это наконец сделаем», — написал Усман.

Усман провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел три поражения, причём два из них в последних двух поединках. В активе Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

В последнем поединке Камару проиграл британцу Леону Эдвардсу. Чимаев в последнем бою победил представителя США Кевина Холланда.

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