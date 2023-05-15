«Горилла против волка». Камару Усман готов провести бой с Хамзатом Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман выразил готовность провести поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в социальных сетях.
«Давай уже это наконец сделаем», — написал Усман.
Усман провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел три поражения, причём два из них в последних двух поединках. В активе Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
В последнем поединке Камару проиграл британцу Леону Эдвардсу. Чимаев в последнем бою победил представителя США Кевина Холланда.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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