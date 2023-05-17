Нганну рассказал, с кем хочет провести боксёрский поединок в 2023 году

Камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в 2023 году.

«Энтони Джошуа — это бой, который мы хотим провести. Мы уже однажды говорили с его промоутером Эдди Хирном, но тогда Энтони готовился к поединку с Джермейном Франклином. Если проведём бой в Африке, было бы очень масштабно. Думаю, Джошуа был бы в восторге», — сказал Нганну в интервью DAZN.

Ранее стало известно, что Нганну подписал контракт с PFL. Помимо выступлений в лиге, боец также возглавил африканское подразделение PFL и получил должность в консультативном совете промоушена, где будет представлять интересы бойцов.

При этом выступать в промоушене Нганну начнёт в 2024 году, а до того момента может провести поединок в профессиональном боксе.