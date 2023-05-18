Денис Погодин поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни

Известный кулачный боец Денис Погодин высказался об ожидаемом боксёрском поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO). Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
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