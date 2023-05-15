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Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни, где смотреть, дата боя, прямая онлайн-трансляция, кто фаворит

Ломаченко – Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE
Сергей Сорокин Александр Фролов
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Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни
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Непобеждённый Дэвин вырубит легенду? Все подробности — в нашем онлайне.

В ночь с 20 на 21 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится грандиозный боксёрский поединок. Василий Ломаченко (17-2) сойдётся с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0) за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Хай-тек идёт на серии из трёх побед – он бил Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. А 24-летний представитель США собрал целую россыпь поясов.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Ломаченко уверен — в его карьере не было поражений:
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«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
Где смотреть боксёрский вечер с главным боем Ломаченко – Хэйни Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни
Live Сергей Сорокин

На Василия вообще никто не ставит. Может, в этом его козырь?

20 мая Хэйни проведёт вторую защиту своих титулов: парень по прозвищу Мечта примет в Лас-Вегасе легендарного Василия Ломаченко. Это последняя попытка украинца вернуть звание чемпиона.

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12:07 Сергей Сорокин

Где смотреть боксёрский вечер с главным боем Ломаченко – Хэйни

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» максимально полно осветит все самые интересные события боксёрского вечера.

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Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас уверен — победит Лома!

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«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

12:06 Сергей Сорокин

Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни

Боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая на арене «Hulu Theater» в «Madison Square Garden» (Нью-Йорк, США). Поединок россиянина и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.

12:06 Сергей Сорокин

Хэйни хочет отправить Ломаченко на пенсию

Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.

12:05 Сергей Сорокин

Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни

Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни, лёгкий вес.

Остальные поединки карда будут анонсированы перед турниром.

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