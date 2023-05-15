Ломаченко – Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE

В ночь с 20 на 21 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится грандиозный боксёрский поединок. Василий Ломаченко (17-2) сойдётся с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0) за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Хай-тек идёт на серии из трёх побед – он бил Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. А 24-летний представитель США собрал целую россыпь поясов.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
На Василия вообще никто не ставит. Может, в этом его козырь?
20 мая Хэйни проведёт вторую защиту своих титулов: парень по прозвищу Мечта примет в Лас-Вегасе легендарного Василия Ломаченко. Это последняя попытка украинца вернуть звание чемпиона.
Где смотреть боксёрский вечер с главным боем Ломаченко – Хэйни
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» максимально полно осветит все самые интересные события боксёрского вечера.
Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас уверен — победит Лома!
Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке.
«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни
Боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая на арене «Hulu Theater» в «Madison Square Garden» (Нью-Йорк, США). Поединок россиянина и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.
Хэйни хочет отправить Ломаченко на пенсию
Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.
«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни
Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни, лёгкий вес.
Остальные поединки карда будут анонсированы перед турниром.
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