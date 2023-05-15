Ломаченко – Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE

Непобеждённый Дэвин вырубит легенду? Все подробности — в нашем онлайне.

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В ночь с 20 на 21 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится грандиозный боксёрский поединок. Василий Ломаченко (17-2) сойдётся с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0) за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Хай-тек идёт на серии из трёх побед – он бил Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. А 24-летний представитель США собрал целую россыпь поясов.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.