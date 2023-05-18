Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу
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Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на слова чемпиона Олимпийских игр — 2016 по боксу Евгения Тищенко, который заявил, что готов сразиться с Лысым хищником на голых кулаках.
«Олимпийский чемпион по боксу Тищенко хочет разделить ринг со мной! По ходу, я и вправду на другом уровне. Женёк решил, что в противостоянии со мной можно заработать лёгкие деньги.
Обещаю сделать всё, чтобы они были самыми трудными в его жизни. Если будет правильное предложение, будет ответ «да», — сказал Исмаилов.
Напомним, в рамках «Бойцовского месяца RCC» Евгений Тищенко одержал победу над Ивом Нгабу, а Магомед Исмаилов был ведущим первого кулачного турнира RCC Hard.
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