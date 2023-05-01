«Давайте ещё с топором или копьём пойдём». Даже Исмаилов поражён жестокостью кулачных боёв

Первый турнир RCC по кулачным боям получился максимально эффектным. Красивые удары, яркие нокауты и брутальные повреждения на лицах бойцов — поклонники кула́чки увидели всё, что они любят. Кульминацией, конечно, стал главный бой, где Сергей Калинин по прозвищу Кратос пять раундов беспощадно рубился с Кристиано Фроличем. Смотреть на парней после поединка было жутковато: окровавленные спортсмены с опухшими головами словно прибыли из фильма ужасов.

Не слишком ли жестоки кулачные бои? Напомним, недавно кула́чка, ранее находившаяся в полулегальном статусе, превратилась в официальный вид спорта под патронажем Федерации бокса России. Только поединки на голых кулаках выходят за грань спорта — слишком кровожадными они выглядят. Большая часть бойцов-кулачников выходит драться без тактики, полагаясь просто на сильный удар. Когда в ринге сходятся два таких смелых парня, начинается праздник жестокости.

Даже прославленный боец ММА Магомед Исмаилов, для которого единоборства — часть жизни, не одобряет кулачные поединки: «Я не выскочу на кулачный бой. Мне мама не разрешает. Знаете, когда со двора кричишь: «Мама не пускает?» Вот такая ситуация. Мне и смотреть на это тяжело. Вот так идти и разбивать себе лица, чтобы порадовать публику… Это не моя тема. Я не порадовался. Мне сейчас грустно, неприятно», — сказал Исмаилов «Спорт-экспрессу» после боя Кратос — Фролич.

Да, можно говорить, что профессиональный бокс значительно опаснее для здоровья, нежели кулачка: из-за того, что перчатки уменьшают вероятность нокаута, головной мозг получает отложенный, но даже более травмирующий эффект. Вот только после кулачных боёв тоже погибали спортсмены. А про внешний вид и говорить нечего: бокс выглядит в разы менее жестоким действом. Всё-таки неспроста люди за сотни лет пришли к тому, что лучше биться в перчатках.

Подытожить хотелось бы ещё одним заявлением мудрого Маги Исмаилова: «Я уже много раз высказывался по поводу кулачки. Спорт прогрессирует, появились перчатки. Я за тот спорт, который спрогрессировал. Если смотреть на голые кулаки, можно открыть ещё одно направление: кто-то выйдет с топором, кто-то с копьём – и пошла рубка. Люди же этого хотят. Оттянемся ещё немного назад – и уже гладиаторские бои. Кто-то может заплатить, чтобы кинуть оружие в клетку».