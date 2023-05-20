Адесанья: Уиттакер может финишировать Дю Плесси во втором раунде

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от претендентского поединка между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси на турнире UFC 290.

Думаю, Роб сможет финишировать Дю Плесси во втором раунде или просто будет избивать его на протяжении всего поединка. Мне не нравится говорить, что шансов нет, потому что шансы есть всегда, но Дрикус не сможет пройти с Робом всю дистанцию. Уиттакер будет быстрее и выносливее, чем он. Может быть, ему просто придётся устроить хаос в октагоне, но Роберт умеет драться и в таких условиях. Думаю, вероятность того, что Уиттакер победит — 70%. Но я хочу, чтобы победил Дрикус», — заявил Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Победитель боя между Уиттакером и Дю Плесси получит титульный шанс в поединке с Адесаньей.