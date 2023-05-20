Уиттакер: все говорят о нашей трилогии с Адесаньей, но это большое неуважение к Дю Плесси

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с Дрикусом Дю Плесси.
«Давайте я кое-что проясню. Все вокруг уже говорят о трилогии с Адесаньей, о том, что наш поединок с ним возглавит турнир UFC 293 в Сиднее, но это большое неуважение к Дю Плесси и к угрозе, которую он несёт. Я понимаю, что он представляет опасность. Его уже все списали со счетов, так что терять ему нечего, а такие люди бывают страшны. Я тренируюсь с максимальной серьёзностью, которую этот бой действительно заслуживает. Я готовлюсь к войне и не собираюсь заглядывать за спину Дю Плесси», — приводит слова Уиттакера BJPenn.
Поединок Уиттакера и Дю Плесси пройдёт на турнире UFC 290, который состоится 9 июля.
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