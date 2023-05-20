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Ломаченко выйдет на поединок с Хейни в перчатках с двумя флагами

Ломаченко выйдет на поединок с Хейни в перчатках с двумя флагами
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) выйдет на поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против американца Девина Хейни (29-0, 15 KO) в перчатках с двумя флагами.

Ломаченко, в последние годы выступающий в перчатках фирмы Venum, заказал на своей паре изображения двух флагов – Украины и своего родного города Белгород-Днестровского.

Напомним, поединок Ломаченко и Хейни состоится завтра, 21 мая, в Лас-Вегасе (США). Посмотреть бой Хейни – Ломаченко можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports, начало – не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

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