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Боб Арум оценил возможность организации боя Усика и Фьюри

Боб Арум оценил возможность организации боя Усика и Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации выступления подопечного против обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в конце года.

«Переговоры пока не продвинулись, но время на согласование ещё есть. Сейчас я совершенно не представляю, возможен ли этот поединок. Деньги, которые саудовцы, по слухам, готовы заплатить, значительно превышают прибыль от этого поединка в любой точке мира.

Я не даю ни оптимистичных, ни пессимистичных прогнозов. Это не в моей компетенции. У меня нет финансовых возможностей саудовцев, и я не могу заявлять о готовности кого-либо вложить сопоставимую сумму», – приводит слова Арума издание BoxingScene.

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