Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Борщёв нокаутировал Хайсаера на турнире UFC

Вячеслав Борщёв нокаутировал Хайсаера на турнире UFC
Комментарии

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв встретился с китайским бойцом казахского происхождения Махешатом Хайсаером.

Бой завершился победой Борщёва во втором раунде нокаутом. Таким образом, Борщёв одержал седьмую победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.

Основной кард

Маккензи Дерн — Анджела Хилл

Энтони Эрнандес — Эдмен Шахбазян

Эмили Дюкот — Лупита Годинес

Хоакин Бакли — Андре Фиалью

Вячеслав Борщёв — Махешат Хайсаер

Диего Феррейра — Майкл Джонсон

UFC 2023. UFC Fight Night 223, Лас-Вегас, США
Махешат Хайсаер - Вячеслав Борщёв (W)
21 мая 2023, воскресенье. 01:40 МСК
Окончено
TKO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023