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В UFC объяснили, почему Алискеров и Магомедов получили бои с рейтинговыми бойцами

В UFC объяснили, почему Алискеров и Магомедов получили бои с рейтинговыми бойцами
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему российские бойцы Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов получили рейтинговых соперников, несмотря на то что провели в организации всего по одному бою.

Икрам Алискеров должен встретиться с Пауло Костой, а Абусупьян Магомедов получил в соперники Шона Стрикленда.

«Мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Алискеров и Магомедов. Вы не представляете, насколько бывают хороши некоторые бойцы, которые не входят в топ-15. Когда мы думаем над боями, то знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топ-соперниками. И Коста, и Стрикленд будут драться с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что их сейчас нет в рейтинге», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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