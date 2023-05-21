В UFC объяснили, почему Алискеров и Магомедов получили бои с рейтинговыми бойцами
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему российские бойцы Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов получили рейтинговых соперников, несмотря на то что провели в организации всего по одному бою.
Икрам Алискеров должен встретиться с Пауло Костой, а Абусупьян Магомедов получил в соперники Шона Стрикленда.
«Мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Алискеров и Магомедов. Вы не представляете, насколько бывают хороши некоторые бойцы, которые не входят в топ-15. Когда мы думаем над боями, то знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топ-соперниками. И Коста, и Стрикленд будут драться с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что их сейчас нет в рейтинге», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
12:48
-
12:32
-
11:56
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:31
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:16
-
08:50
-
08:24
-
08:19
-
08:12
-
07:58
-
07:49
-
06:50
-
04:48
-
04:36
-
04:14
-
02:30
-
02:07
-
01:57
-
01:03
-
00:26
- 20 мая 2023
-
23:38
-
23:22
-
22:41
Партнерский контент