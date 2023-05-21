Ломаченко объяснил, почему заплакал в раздевалке после боя с Хейни

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал видео, на котором видно, что он заплакал в раздевалке после поединка с непобеждённым американским бойцом Девином Хейни.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Двое из них отдали победу Хейни со счётом 115-113, один — 116-112. Девин, таким образом, смог защитить свои титулы абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.

«Когда я выступал с речью, то просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: «Новый чемпион, новый чемпион». Когда вспомнил об этом, было тяжело», — сказал Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя.