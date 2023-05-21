Ломаченко объяснил, почему заплакал в раздевалке после боя с Хейни
Поделиться
Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал видео, на котором видно, что он заплакал в раздевалке после поединка с непобеждённым американским бойцом Девином Хейни.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Двое из них отдали победу Хейни со счётом 115-113, один — 116-112. Девин, таким образом, смог защитить свои титулы абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.
«Когда я выступал с речью, то просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: «Новый чемпион, новый чемпион». Когда вспомнил об этом, было тяжело», — сказал Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
16:26
-
15:28
-
15:08
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:32
-
11:56
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:31
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:16
-
08:50
-
08:24
-
08:19
-
08:12
-
07:58
-
07:49
-
06:50
-
04:48
-
04:36
-
04:14
-
02:30
-
02:07
-
01:57
Партнерский контент