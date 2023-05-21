Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни – Ломаченко

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

«Лома победил в этом бою, моё мнение. Какой счёт по раундам? 8-4 в пользу Ломаченко», – сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу 4 Corners Boxing.

Ранее Боб Арум, промоутер Ломаченко, обратился к нему после поражения от Девина Хэйни.

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