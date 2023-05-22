Эдди Хирн: Джейк Пол выиграет у Диаза, и надеюсь, что Нейт не задушит меня за эти слова

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от боксёрского поединка между американским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.
«Никто не знает, на что способен Нейт Диаз. Возможно, его уничтожат уже в первом раунде. А может быть, он окажется отличным боксёром. Я слышал, что он тренируется с Андре Уордом. Лично мне кажется, что Джейк легко победит Диаза, но мне нравится Нейт. Я бы хотел его победы, просто мне с трудом верится в это. Надеюсь, он не задушит и не швырнёт меня на асфальт за эти слова», — приводит слова Хирна Boxing Social.
Поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом состоится в ночь на 6 августа в Далласе. Стоит отметить, что для Нейта это будет дебютный бой после того, как в сентябре прошлого года он покинул UFC.
- 22 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:09
-
21:02
-
20:03
-
19:13
-
18:10
-
17:37
-
16:46
-
15:20
-
15:06
-
14:04
-
13:04
-
12:31
-
11:19
-
10:11
-
09:29
-
09:16
-
07:17
-
06:49
-
04:21
-
01:06
-
00:03
- 21 мая 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:04
-
21:26
-
21:11
-
20:42
-
20:16
-
19:35
-
19:06
-
18:12
-
17:56