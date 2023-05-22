Эдди Хирн: Джейк Пол выиграет у Диаза, и надеюсь, что Нейт не задушит меня за эти слова

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от боксёрского поединка между американским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Никто не знает, на что способен Нейт Диаз. Возможно, его уничтожат уже в первом раунде. А может быть, он окажется отличным боксёром. Я слышал, что он тренируется с Андре Уордом. Лично мне кажется, что Джейк легко победит Диаза, но мне нравится Нейт. Я бы хотел его победы, просто мне с трудом верится в это. Надеюсь, он не задушит и не швырнёт меня на асфальт за эти слова», — приводит слова Хирна Boxing Social.

Поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом состоится в ночь на 6 августа в Далласе. Стоит отметить, что для Нейта это будет дебютный бой после того, как в сентябре прошлого года он покинул UFC.