Нейт Диаз: здорово, если Эдвардс сохранит титул чемпиона в полусреднем весе

Бывший боец смешанных единоборств Нейт Диаз, покинувший UFC в сентябре прошлого года, высказался о действующем чемпионе промоушена в полусреднем весе Леоне Эдвардсе.

«Эдвардс отличный боец. Будет здорово, если он удержит титул чемпиона в полусреднем весе, потому что заслуживает этого. Леон много тренируется, много работает», — приводит слова Диаза MMAJunkie.

Леон Эдвардс в августе прошлого года завоевал чемпионский пояс, отправив в нокаут в пятом раунде Камару Усмана. Позже, в марте 2023 года, Эдвардс успешно защитил титул в реванше с Усманом, выиграв на этот раз решением большинства судей.

Нейт Диаз в последнем поединке в сентябре 2022 года выиграл у Тони Фергюсона удушающим приёмом, после чего объявил об уходе из ММА. В августе он должен провести боксёрский поединок с Джейком Полом.