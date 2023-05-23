Павлович: я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором пообещал завоевать пояс UFC.

«С божьей помощью я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию», — написал Павлович.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта. Пояс в тяжёлом весе принадлежит американцу Джону Джонсу.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: