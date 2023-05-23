Порье дал неожиданный прогноз на поединок Макгрегора и Чендлера

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался по поводу поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Думаю, что если Конор вернётся таким, каким он был, с его ритмом и временем, если он вернётся таким же, каким был до ухода, я думаю, он остановит Майкла Чендлера. Да, у него была травма и долгий перерыв, но ведь и мы не молодеем. Так что если Конор будет таким, каким он был до травмы, думаю, ему хватит двух раундов, бой закончится через два раунда», — приводит слова Порье Sportskeeda.

Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории. Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.