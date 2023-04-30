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Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Майком Перри, ирландец заявил о желании дебютировать в кулачных боях, видео

Лезет в кула́чку, а сам боится получать по лицу. Конор снова блефует
Сергей Сорокин
Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Перри
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Макгрегор отчаянно ищет возможность заработать побольше денег без ущерба здоровью.

Конор Макгрегор не выходил в октагон вот уже практически два года. Но даже при этом он остаётся одним из самых ярких бойцов UFC, постоянно находясь в центре внимания. Ирландец продолжает тренировать команду в шоу The Ultimate Fighter, осенью должен провести поединок с Майклом Чендлером. Кроме того, Ноториус продолжает постоянно получать вызовы биться по правилам бокса. А теперь Макгрегор и вовсе поверг своих болельщиков в шок.

В ночь с 29 на 30 апреля состоялся огненный турнир BKFC 41, на котором бойцы рубились на голых кулаках. В главном бою вечера сражались бывший чемпион UFC Люк Рокхолд и Майк Перри. Они устроили зубодробительную рубку. И победителем вышел Перри. Рокхолд получил колоссальный ущерб и уже во втором раунде отказался от продолжения боя. Было видно, что проблемы со здоровьем приобрели просто критический характер.

Майк спокойно отправился праздновать свою заслуженную победу, но в октагон внезапно ворвался Макгрегор. А самое смешное, что зашёл он с поясом организации BKFC на плече. Естественно, никаким титулом Конор не обладает, но в очередной раз не отказал себе в удовольствии покрасоваться перед публикой.

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Макгрегор сначала поздравил Перри с победой, а затем вступил с ним в словесную перепалку. И даже заявил, что в будущем может попробовать себя в кулачных боях. Чтобы подкрепить эти слова делом, он даже провёл с Майком импровизированный стердаун. Во время битвы взглядов бойцы, не переставая, обменивались «любезностями», атмосфера была накалена до предела. Но до непосредственного рукоприкладства дело не дошло.

Права на видео принадлежат BKFC. Просмотреть момент можно на YouTube-канале ESPN MMA.

Конор – идеальный шоумен. Но с огромным состоянием Макгрегор уже не собирается сильно получать по лицу. Его полностью устраивает вариант с участием в различных медийных активностях, постоянным появлением в информационном пространстве. А теперь речь идёт о кулачных боях. Ирландец на такое совершенно точно не пойдёт. Он собственными глазами видел, что Перри сделал с Рокхолдом. У Люка по итогам боя оказалось несколько выбитых нижних зубов, сломанные верхние и порвана губа.

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После такого Конор совершенно точно не полезет в кула́чку, особенно не согласится на поединок с Перри. Но трэш-токать и до самого конца нагнетать атмосферу Макгрегор будет. И в этом весь ирландец. За это его и любят по всей планете.

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