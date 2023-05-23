«Я теперь только россиянин». Джефф Монсон сообщил, что сдал американский паспорт
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Боец смешанных единоборств, ветеран ММА Джефф Монсон сообщил, что во вторник сдал американский паспорт в посольстве и теперь у него только российское гражданство.
«Да, я сдал свой американский паспорт. Теперь я только россиянин», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».
В 2018 году спортсмен получил российское гражданство, а с сентября прошлого года он входил в совет депутатов городского округа Красногорск от партии «Единая Россия». Кроме того, Монсон собирался участвовать в выборах в депутаты парламента Республики Башкортостан.
Джеффу Монсону 52 года. Он известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC. В ММА у него 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Ещё один бой с участием Монсона был признан несостоявшимся.
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