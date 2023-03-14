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Монсон сообщил, что сдаст американский паспорт в Казахстане

Монсон сообщил, что сдаст американский паспорт в Казахстане
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Боец смешанных единоборств, ветеран ММА Джефф Монсон сообщил, что отправится в посольство США в Казахстане, чтобы сдать американский паспорт.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — приводит слова Монсона ТАСС.

Ранее Джефф Монсон сообщал, что готовил документы на отказ от американского гражданства в связи с тем, что не согласен с политикой США.

Джеффу Монсону 52 года. В 2018 году он получил российский паспорт. Боец известен своими выступлениями в разных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.

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