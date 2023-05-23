Волкановски предположил, когда может состояться третий бой Адесаньи с Перейрой

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о возможной трилогии между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
Адесанья и Перейра дважды дрались в UFC. В ноябре бразилец выиграл техническим нокаутом и стал чемпионом промоушена в среднем весе, но в апреле Адесанья взял реванш и вернул титул. После поражения Перейра сообщил, что переходит в полутяжёлый вес.
«Я думаю, третий бой всё же состоится. Но не сразу. Всё же проводить три поединка подряд — не самая лучшая идея. Если Перейра сможет стать чемпионом в полутяжёлом дивизионе, то они могли бы подраться с Адесаньей как чемпион с чемпионом. Вот это масштабный поединок. Я не знаю, есть ли такой план у руководства UFC, но это было бы довольно умным ходом», — сказал Волкановски в MMA Podcast with Stu and Blake.
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