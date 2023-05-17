Перейра идёт за титулом в полутяжёлом весе. Он сломает даже Анкалаева

Минувшей ночью глава UFC Дана Уайт выступил с мощным анонсом номерного турнира UFC 291, где, помимо прочего, состоится первый поединок бразильского нокаутёра Алекса Перейры в полутяжёлой весовой категории. Экс-чемпион промоушена в среднем весе ожидаемо получил в соперники бойца из топ-3 дивизиона — Яна Блаховича, а это значит, что Алекса Перейру рассматривают в качестве потенциального претендента на титул в полутяжёлом весе.

Последний бой Перейры в среднем дивизионе получился неудачным — он утратил титул чемпиона, улетев в нокаут от Исраэля Адесаньи. Сразу после поражения Алекс заявил, что меняет дивизион. У бразильца есть неплохие шансы допрыгнуть до титульного шанса в полутяжёлом весе. Всем прекрасно известна нокаутирующая мощь Алекса и то, как эффективно он умеет ею пользоваться. Безусловно, в полутяжёлом весе он потеряет весомое преимущество в габаритах, но умения никуда не денутся.

Перейра доносит почти 60% акцентированных ударов до соперника, настырно ищет голову своих оппонентов и задействует базу из кикбоксинга, попутно отстреливая корпус и ноги. А если парень по прозвищу Поатан донесёт бронебойную левую, то любому бойцу будет тяжело вернуться в поединок. При этом сам Алекс блокирует больше половины (54%) акцентированных ударов соперников — это тоже важно.

Перейра достаточно разнообразный и искушённый боец в стойке: умело меняет темп поединка, размеренно раскачивает соперника, ставя на точность, а не на количество ударов, и за счёт хорошего размаха рук способен держать соперника на дистанции. Потенциальной проблемой представляется борьба, но при этом у Перейры достойная защита от тейкдаунов — 75%. Да, можно вспомнить раунд с Адесаньей, где Иззи просто «залежал» бразильца, а тот не смог подняться, но сам Перейра объяснил, что экономил силы на финальный раунд.

«Сначала я хотел подняться, сделал попытку, она стоила много сил. Я понял, что если сделаю ещё одну, я не выиграю бой, у меня просто не останется сил. И я перестал сопротивляться, дал ему повалить меня. Я отдыхал. Если бы я потратил здесь силы, то был бы мёртвый, проиграл бы бой решением. Я просто отдал ему раунд, чтобы сохранить энергию», — сказал Перейра.

И нельзя забывать, что до Перейры ещё нужно добраться, чтобы сбить его в партер. Он, как говорилось выше, умело держит соперника на дистанции, пристреливаясь и джебами, и мидл-кикаки, и хай-киками. А лететь с дистанции в ноги кикбоксёру, который всегда может встретить тебя коленом, вряд ли кто-то рискнёт.

Алекс Перейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Что касается Яна Блаховича, следующего соперника Перейры, то поляк уже явно не тот, что был несколько лет назад и владел титулом в полутяжёлом весе. В последнем бою Блахович выудил крайне спорную ничью в поединке с Магомедом Анкалаевым, до этого выиграл у Александара Ракича благодаря травме соперника, ещё раньше проиграл Гловеру Тейшейре. Нынешний Блахович не тот соперник, который сможет противопоставить что-то серьёзное «каменным кулакам» Перейры.

Гловер Тейшейра, к слову — ещё один козырь в колоде Алекса Перейры. Не секрет, что они тренируются вместе, а Тейшейра как опытный грэпплер может во многом поднатаскать Перейру и сделать его ещё совершеннее. Алекс и без того перестреляет практически любого бойца в полутяжёлом весе. Перейра превосходит в ударной технике и того же Блаховича, и Магомеда Анкалаева, и Иржи Прохазку, и действующего чемпиона Джамала Хилла. Все эти бойцы попытаются искать победу в борьбе, и вот тут важна работа с Тейшейрой, который подтянет Алекса в этом аспекте.

Нет никаких сомнений, что после победы над Блаховичем Перейра выйдет на титульный бой и его соперником станет либо Джамал Хилл, либо тот, кто за это время успеет отнять титул у американца. Кстати, тот Анкалаев может оказаться для бразильца лёгкой жертвой: бой с Блаховичем показал, что Магомед уязвим к некоторым ударом. Так или иначе, Перейра на пути к тому, чтобы после двойного чемпионства в Glory повторить похожий фокус в главной ММА-организации планеты, причём сделать это в максимально короткие сроки. Разве что объединить пояса будет сложновато.