«У России один чемпион, США этого достаточно». Гаджиев — о россиянах в UFC
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу российских бойцов в промоушене UFC.
«Я думаю, что в UFC заинтересованы в поединке Миочич – Джонс, но не заинтересованы в бое Павловича и Джона. У России есть чемпион – Ислам Махачев. В условиях нынешней геополитической ситуации россиянам одного чемпиона хватит, по мнению американцев. Зачем Россию баловать? Павловичу есть с кем подраться. Ему устроят поединок с Ганом или Аспиналлом. Ему не будут сейчас давать Джонса. Если дадут Гана, Сергей продолжит серию нокаутов точно. С Аспиналлом – не уверен. Он сложный стилистически соперник», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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