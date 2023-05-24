«Саше просто нужны деньги». Камил Гаджиев – про Емельяненко и звёзд UFC

Камил Гаджиев – топовый российский промоутер, который разбирается буквально во всём. А ещё он руководит футбольной командой Fight Nights, выступающей в Медиалиге. Мы поговорили с Камилом о последних громких событиях в мире футбола, бокса и MMA, обсудили будущее российских бойцов в UFC, а также попытались спрогнозировать развитие событий в следующем поединке Александра Емельяненко.

– Начать хотелось бы с поздравлений! Ваш сын дебютировал в Медиалиге. Какие эмоции испытываете?

– Спасибо большое! На фоне того, что мы в этот день крупно проиграли, это была положительная эмоция – и для меня, и для всей команды. Он со всеми ребятами общается, любит футбол, хоть и занимается профессионально хоккеем. Для него это – событие. Медийная лига – это зона внимания молодёжи, детей, подростков. Это как если бы я вышел сыграть в матче РПЛ.

Мы ему особенно ничего не говорили. Мы его знаем как парня, который любит это дело, с душой ему отдаётся. Просто сказали, чтобы выходил и действовал.

– Как вам выступление команды в нынешнем сезоне? Какие планы на будущее?

– Мы беседовали с Глушаковым в межсезонье. Думали, что Денис к нам присоединится уже в этом сезоне, но он подписал контракт с «Пари НН», а тема сама собой сошла на нет. Что касается селекции, даже компетентные люди говорят, что у нас оптимальный подбор исполнителей. Единственное, не хватает наигранности, тренерской экспертизы. В этом направлении работаем. Ждём! Игра команды должна преобразиться.

К сожалению, у нас сейчас очень сложные соперники. А может быть, к счастью. Мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Пока дождёмся. Я слежу ещё и за командой «Бей Беги». И с большой долей вероятности они могут не набрать нужных очков. Может быть, каким-то чудом мы окажемся выше них. Такое тоже возможно. Но я слышал, их ждёт усиление. К ним присоединяются Промес, Джикия, Соболев. Они в последнем туре будут совсем хорошо выглядеть. Рассчитывать только на них не стоит. Но я за их игрой слежу.

Камил Гаджиев (справа) Фото: Из личного архива

– К слову, вы видели инцидент с участием Соболева в матче «Спартака» и ЦСКА?

– Я слышал, слежу за «Спартаком». Симпатизирую лично Соболеву. Ну, получилось и получилось. Он уже сам обратился к болельщикам. Поэтому нет смысла это всё комментировать. Саша сам этот вопрос решает. Если он даже пропустит матчи, то сможет сыграть за «Бей Беги» только тогда, когда чемпионат закончится.

– Смотрели ли вы поединок Ломаченко с Хейни? Что скажете о судейском решении?

– Я бы отдал победу Ломаченко. Бой получился довольно близким. У меня всегда есть оговорка. Если мы смотрим поединок бойца, которого знаем, с постсоветского пространства, всегда в глубине души симпатизируем, накидываем очков. Я не могу быть объективен. Может быть, итог и справедливый. Но я всё-таки считаю, что Василий победил.

Хуже Ломаченко не смотрелся. Однако Хейни более коммерческий и интересный персонаж для индустрии. Нет ничего удивительного, что его там поддержали. Всё сработало в совокупности. Он более медийный, там много причин.

– Фрэнсис Нганну заявил, что готов провести поединок с Джоном Джонсом, если Дана Уайт договорится с президентом PFL. Как вы на это смотрите?

– Я в это не верю. Считаю, что Дане это не нужно. Заниматься организацией поединка бывшего клиента, который сложно расставался с UFC, Уайт не будет. У Даны с чувством собственного достоинства всё в порядке. У него сейчас есть чемпион – это Джон Джонс. Кто бы и что ни говорил, чемпион UFC в тяжёлом весе – это самый сильный человек на планете. И он находится в сфере интересов Даны Уайта. Всё остальное – второй эшелон. Главная звезда PFL – это человек, который Дане не интересен.

Интересен ли такой бой фанатам? Безусловно! Но Дана не будет лить воду на мельницу PFL. Пускай они теперь сами напрягаются и думают, как теперь использовать Нганну.

– А то, что потенциальный бой Джонса с Миочичем постоянно сдвигается, даёт больше шансов на титульник Павловичу?

– Я думаю, что в UFC заинтересованы в поединке Миочич – Джонс, но не заинтересованы в бое Павловича и Джона. У России есть чемпион – Ислам Махачев. В условиях нынешней геополитической ситуации россиянам одного чемпиона хватит, по мнению американцев. Зачем Россию баловать? Павловичу есть с кем подраться. Ему устроят поединок с Ганом или Аспиналлом. Ему не будут сейчас давать Джонса. Если дадут Гана, Сергей продолжит серию нокаутов точно. С Аспиналлом – не уверен. Он сложный стилистически соперник.

Сергей Павлович Фото: Carmen Mandato/Getty Images

– Что касается Махачева. С кем бы вы хотели увидеть его следующий бой?

– Я бы посмотрел бой с Дариушем. Это для того, чтобы посмотреть качественный MMA. Посмотрел бы на реванш с Волкановски. Порье и Гэтжи однажды уже проигрывали Хабибу. Они для нас – второй сорт. Попрошу правильно отнестись к этим словам. Я их подобрал в контексте того, что они проигрывали Хабибу. Для нас у них как будто уже нет шансов против Махачева. Я бы хотел видеть бои Ислама с тем, с кем Хабиб не дрался. Что-то новенькое должно быть для нас.

– Стоит ли Исламу перейти выше и подраться с Эдвардсом?

– Да, это был бы супербой. Вопрос в том, нужно ли это Эдвардсу. Из всех соперников Леона – кто самый неудобный? Ковингтон, Махачев, Чимаев. Надо дать парню покайфовать с поясом, раз уж он его добыл.

– А как вы оцениваете перспективы Чимаева в бою с Камару Усманом?

– Это будет сложный бой для Хамзата. Но он сейчас на том уровне, когда каждый бой должен быть сложным. Это должен быть главный поединок вечера, пятираундовый. У меня есть сомнения, что Чимаев – боец пяти раундов. Может быть, ему пока опыта не хватает.

– Отдельно хотелось бы поговорить про Петра Яна и Умара Нурмагомедова. Как вы оцениваете их перспективы?

– Умар – по восходящей, Пётр – по нисходящей. Ян может поймать позитивную волну. Всё зависит от того, кто ему достанется. А Умар – Сэндхаген – это намёк на титульник. Если побеждать Кори, можно сразу требовать титульник без вариантов. Это молодой российский проспект. То же самое, что года четыре представлял из себя Пётр. Наблюдаем нормальную смену поколений. Одни выходят на завершающую стадию карьеры, а Умар только начал.

– Кого сейчас было бы здорово получить Петру?

– Я бы предложил Петру Гарбрандта. Я бы это посмотрел, потому что это бой двух боксёров. Это было бы прикольно. Чисто стилистически на этот поединок было бы интересно посмотреть.

Пётр Ян Фото: Rey Del Rio/Getty Images

– Переходя к реалиям российским. Вы хотите организовать бой Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Предметные переговоры уже ведутся?

– Я уже переговорил с менеджментом Ивана, выяснил условия и этим вопросом занимаюсь. Сейчас общаюсь с теми, кто готов организовать этот бой. Пока не могу сказать город, но интерес очень большой. Это кикбоксинг.

– С Владимиром вы уже виделись?

– Мы с ним увидимся 14 июня. Он находится в Ульяновске. Мы увидимся на турнире, который посвящён памяти его брата. Мы является одними из организаторов. Там и увидимся.

– На этой неделе Александр Емельяненко проведёт бой с Евгением Ершовым. Что вы о нём думаете?

– Не думаю, что это последний бой Александра. Я думаю, что это последний бой, когда кто-то верит, что Саша может что-то показать. Думаю, Ершов победит. Женя прибавил, это безусловно. И Емельяненко с каждым днём выглядит всё хуже, будем называть вещи своими именами. Думаю, поединок завершится досрочно. Я могу ошибиться, если Саша нашёл в себе какие-то ресурсы, потренировался. Пока не очень на это похоже.

– Почему нельзя перейти на тренерский мостик?

– Просто деньги. Ему просто нужны деньги. Он зарабатывает на том, что умеет в этой жизни.

– А что можете сказать по поводу перспектив Ивана Емельяненко?

– Тут смотря как Ваня будет к этому относиться. Возраст позволяет, кондиции тоже. Если он отнесётся к этому серьёзно, то может поколотить всех тех, кто в последнее время бил Сашу. Это возможно, но нужно на самого Ивана смотреть.