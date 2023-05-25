Хирн: промоутер Ломаченко знал, что судьи в бою с Хейни будут американскими

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал слова заокеанского коллеги Боба Арума после поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей. После боя Арум раскритиковал выбор судейской бригады, состоявшей из одних американцев.

«Довольно забавно, что Арум извинился перед Ломаченко за результат поединка. Очевидно, он не знал, что микрофон включён. Он сказал, что Ломаченко победил и его ограбили.

Арум сказал, что не понимает, почему было три американских судьи. Он прекрасно знает, что, когда поединок проходит в Неваде, Атлетическая комиссия настаивает на этом. Все судьи были из Невады», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.